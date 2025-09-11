Femeie accidentată pe trecere de pietoni de un șofer băut

O femeie a fost accidentată, joi, în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni din Alba Iulia, de un autoturism condus de un șofer băut.

„Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tulnicului, a efectuat un viraj la dreapta, pentru a pătrunde pe strada Vânătorilor. În acel moment, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 68 de ani, din Alba Iulia, care se afla angajată în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Atât conducătorul auto, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilotest. Aparatul a indicat valoarea de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul conducătorului auto. Acesta a fost transportat la spital, pentru a-i fi recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cazul femeii, rezultatul a fost negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.

