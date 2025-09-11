Bărbat prins sub un tractor care s-a răsturnat în pădure

Un bărbat a fost prins, joi, sub un tractor care s-a răsturnat în pădurea din satul Petru Vodă, comuna nemțeană Poiana Teiului. El a fost salvat de pompieri și transportat la spital.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Gărzii nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Poiana Teiului, precum și polițiști.

Din cauza drumului greu accesibil, care nu a permis deplasarea autospecialelor, transportul unor materiale și accesorii necesare intervenției a fost realizat și cu ajutorul unui ATV pus la dispoziție de un localnic.

Echipele de intervenție au ajuns la locul indicat, situat la aproximativ doi kilometri de drumul principal, unde au găsit un bărbat prins sub un utilaj agricol. Cu ajutorul echipamentelor și a tehnicilor specifice, salvatorii au extras victima, un bărbat de 49 ani, conștient și cooperant.

Acesta a fost transportat cu targa UT 2000 până la ambulanța SMURD, fiind ulterior transferat la CPU Târgu-Neamț.

