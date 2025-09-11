24 C
Craiova
joi, 11 septembrie, 2025
Cadavru găsit fără cap! Un manager de top din Rusia, mort în împrejurări misterioase

De Tiberiu Cocora

Valul de decese al directorilor executivi și al oligarhilor din Rusia, care a început la scurt timp după declanșarea războiului din Ucraina, continuă, a anunțat Moscow Times, după ce cadavrul directorului unei companii de săruri de potasiu și magneziu a fost găsit sub un pod.

Luni, în apropiere de Kaliningrad, a fost găsit mort directorul general al companiei de extracție a sărurilor de potasiu și magneziu „K-Potash Service”, Alexei Sinitsyn, în vârstă de 43 de ani. Trupul „a fost găsit fără cap”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru presa locală.

Potrivit acesteia, cadavrul decapitat se afla sub un pod și avea atașat de el un cablu de remorcare.

Deși a fost găsit decapitat, Alexei Sinitsyn ar fi murit prin sinucidere, potrivit unei surse din forțele de ordine citate de ziarul de afaceri Vedomosti.

Victima preluase conducerea „K-Potash Service” în octombrie 2022. Compania era implicată într-un proiect de mină de potasiu în localitatea Nivenskoe, regiunea Kaliningrad.

Aceasta este, cel puțin, a 19-a moarte în rândul top-managerilor din Rusia în condiții suspecte, în ultimii trei ani și jumătate. În august, s-a aflat despre moartea lui Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al „Uralkali”, și a lui Mihail Kenin, fondator și acționar majoritar al grupului „Samolet” — cel mai mare dezvoltator imobiliar din Rusia.

În ianuarie 2022, în localitatea de lux din regiunea Leningrad, a fost găsit mort Leonid Shulman, în vârstă de 60 de ani, șeful serviciului de transport al „Gazprom Invest”. O lună mai târziu, în apartamentul său din Moscova, au fost găsite trupurile lui Vladislav Avayev, fost vicepreședinte al Gazprombank, împreună cu soția și fiica sa.

