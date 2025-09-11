Cadavru găsit fără cap! Un manager de top din Rusia, mort în împrejurări misterioase

Valul de decese al directorilor executivi și al oligarhilor din Rusia, care a început la scurt timp după declanșarea războiului din Ucraina, continuă, a anunțat Moscow Times, după ce cadavrul directorului unei companii de săruri de potasiu și magneziu a fost găsit sub un pod.

Luni, în apropiere de Kaliningrad, a fost găsit mort directorul general al companiei de extracție a sărurilor de potasiu și magneziu „K-Potash Service”, Alexei Sinitsyn, în vârstă de 43 de ani. Trupul „a fost găsit fără cap”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru presa locală.

Potrivit acesteia, cadavrul decapitat se afla sub un pod și avea atașat de el un cablu de remorcare.

Deși a fost găsit decapitat, Alexei Sinitsyn ar fi murit prin sinucidere, potrivit unei surse din forțele de ordine citate de ziarul de afaceri Vedomosti.

Victima preluase conducerea „K-Potash Service” în octombrie 2022. Compania era implicată într-un proiect de mină de potasiu în localitatea Nivenskoe, regiunea Kaliningrad.

Aceasta este, cel puțin, a 19-a moarte în rândul top-managerilor din Rusia în condiții suspecte, în ultimii trei ani și jumătate. În august, s-a aflat despre moartea lui Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al „Uralkali”, și a lui Mihail Kenin, fondator și acționar majoritar al grupului „Samolet” — cel mai mare dezvoltator imobiliar din Rusia.

În ianuarie 2022, în localitatea de lux din regiunea Leningrad, a fost găsit mort Leonid Shulman, în vârstă de 60 de ani, șeful serviciului de transport al „Gazprom Invest”. O lună mai târziu, în apartamentul său din Moscova, au fost găsite trupurile lui Vladislav Avayev, fost vicepreședinte al Gazprombank, împreună cu soția și fiica sa.

