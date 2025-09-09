Un tânăr și o femeie, înjunghiați de doi bărbați care au încercat să scape cu fuga

25.1 C
Craiova
miercuri, 10 septembrie, 2025
De Daniela Moise
Un bărbat şi o femeie au fost înjunghiaţi, marţi seară, într-o comună din judeţul Constanţa, de doi bărbaţi care apoi au fugit. Ei au fost prinşi într-o lizieră din apropierea localităţii şi se află în custodia poliţiştilor. Victimele au fost transportate la spital.

Poliţiştii din Medgidia au fost anunţaţi, marţi, în jurul orei 19.30, că pe o stradă din comuna Castelu a avut loc o agresiune. 

„Din primele cercetări efectuate rezultă că un bărbat, de 21 de ani, şi o femeie, de 35 de ani, ar fi fost agresaţi fizic, cu un obiect tăietor-înţepător, de doi bărbaţi. Ulterior, acesta ar fi părăsit locul faptei. În urma investigaţiilor efectuate cu operativitate de poliţişti, cei doi bărbaţi bănuiţi de comiterea faptei au fost depistaţi, la scurt timp, într-o lizieră din apropierea  localităţii. Aceştia se află acum în custodia poliţiei”, au afirmat poliţiştii.

Victimele au suferit multiple plăgi la nivelul mâinilor şi gâtului și au fost duşe la spital pentru îngrijiri.

