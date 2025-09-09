Lista afecțiunilor pentru care se acordă certificat de handicap va fi extinsă

Proiectul care modifică criteriile pentru încadrarea în grad de handicap prevede mărirea listei afecțiunilor și că nu vor fi chemate la reevaluare persoanele care au deja un certificat cu termen de valabilitate permanent, a transmis Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, citată de Digi24.

Instituția subliniază că va creşte numărul afecţiunilor pentru care este acordat acest certificat. Evaluarea după noile criterii va fi făcut doar după publicarea Ordinului în Monitorul Oficial. Precizările vin după ce persoanele cu handicap au ridicat îngrijorări în legătură cu proiectul de modificare a Ordinului nr. 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap.

„Proiectul de ordin NU prevede chemarea la reevaluare a persoanelor care deţin deja un certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent. În momentul în care ordinul privind noile criterii va intra în vigoare, vor exista mai multe afecţiuni pentru care va fi acordat certificat cu termen de valabilitate permanent. Certificatele deja emise cu termen de valabilitate permanent rămân valabile”, a transmis Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

În acest moment, evaluarea persoanelor cu certificat revizuibil se realizează potrivit aceloraşi prevederi, respectiv ale Ordinului nr. 762/1992/2007. Evaluarea persoanelor cu certificat revizuibil (12/24 de luni) se va realiza în baza unui nou ordin privind criteriile medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap DOAR de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României a acestuia”, arată comunicatul de presă al instituției.

Proiectul privind aprobarea criteriilor de încadrare în grad de handicap, în dezbatere publică

În prezent, proiectul de modificare a Ordinului nr. 762/1992/2007 privind aprobarea criteriilor medicopsihosociale de încadrare în grad de handicap se află în dezbatere publică şi va produce efecte numai după intrarea sa în vigoare, mai precis după publicarea în Monitorul Oficial.

Instituţia explică faptul că, atâta timp cât proiectul se află în procedura de transparenţă decizională, pot fi făcute observaţii şi propuneri prin adresa de e-mail [email protected] sau [email protected].

„Ținem cont de toate observațiile, propunerile și îngrijorărilor persoanelor cu dizabilități”

„Ţinem cont de toate observaţiile, propunerile şi îngrijorările persoanelor cu dizabilităţi, astfel că, pentru o mai bună clarificare a propunerilor de criterii întocmite de către Comisia Superioară şi Comisiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii. ANPDPD va organiza în perioada următoare o serie amplă de consultări cu toţi actorii implicaţi. La finalul dezbaterilor, toate observaţiile şi propunerile primite vor fi analizate şi va fi stabilită forma proiectului de ordin care va fi trimisă spre aprobare. Toate persoanele implicate până la acel moment în procesul de consultare vor fi informate cu privire la preluarea sau nu a observaţiilor şi propunerilor lor”, conform sursei citate.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi a mai precizat că, în curând, va anunţa o adresă de e-mail şi un call center dedicate nelămuririlor cu privire la propunerile de noi criterii, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns.

Ce au declarat ministrul Muncii și cel al Sănătății

Ministrul Muncii Petre Florin Manole a anunţat, la finalul săptămânii trecute, că a fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap. Social-democratul a mai spus că prin propunerea respectivă sunt eliminate cât mai mult din fraudele care fac astăzi sistemul nedrept.

Totodată, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, a precizat că îşi propun să elimine neclarităţile şi diferenţele de interpretare care, de prea multe ori, au dus la nedreptăţi.

