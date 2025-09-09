Sébastien Lecornu, nominalizat prim-ministru al Franței

25.1 C
De Daniela Moise
Președintele francez Emmanuel Macron a decis să-l numească pe șeful Ministerului Apărării, Sebastien Lecornu, în funcția de prim-ministru, a anunțat Palatul Elysee în urmă cu puțin timp.

Noul premier nominalizat a fost însărcinat să „consulte” „forțele politice reprezentate în Parlament”, spune Élysée. Și asta, „în vederea adoptării bugetului pentru națiune și a construirii acordurilor esențiale pentru deciziile din lunile următoare”.

Cine e Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu este un politician francez cu o ascensiune rapidă și o influență considerabilă în guvernul de la Paris.

De la cel mai tânăr asistent parlamentar, la primele mandate locale, apoi secretar de stat și ministru în diverse portofolii, până la actualul portofiliul de ministru al Apărării.

În contextul războiului din Ucraina, Lecornu a sprijinit activ consolidarea capacităților militare ale Ucrainei, inclusiv prin livrarea de muniție, sprijin informațional și implicarea în crearea „Coaliției pentru Artilerie”.

A confirmat, de asemenea, că „Franța furnizează informații militare Ucrainei” atunci când SUA și-au redus cooperarea în acest domeniu.

Lecornu este considerat un „supraviețuitor abil” al echipei Macron, singurul ministru care a rămas constant din 2017, prin mai multe schimbări de guvern.

