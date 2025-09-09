Județul Cluj interzice concursurile cu cai care trag greutăți

Prefectura Cluj a anunţat că, în urma unei şedinţe a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), a fost luată decizia interzicerii unor concursuri de tracţiune cabalină.

„La Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a avut loc marți şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), prezidată de doamna prefect Maria Forna, cu participarea domnului subprefect Florentin Burz şi a membrilor comisiei. În cadrul întâlnirii s-au analizat mai multe cereri pentru organizarea la nivelul judeţului Cluj a unor expoziţii cu animale vii şi concursuri de tracţiune cabalină.

Concursurile ar fi implicat o muncă extrem de grea pentru cai, fiind nevoiţi să tragă buşteni cu greutăţi considerabile: 600 kg pentru proba cu un singur cal şi 1.200 kg pentru proba cu doi cai. Ca urmare a discuţiilor, CLCB a luat decizia, cu unanimitate de voturi, de a interzice aceste concursuri la nivelul judeţului Cluj”, se arată într-un comunicat transmis, marţi, de Instituţia Prefectului Cluj.

Potrivit sursei citate, măsura a fost luată pentru a preveni riscurile la adresa sănătăţii şi bunăstării animalelor.

„Bunăstarea animalelor este o prioritate“

Membrii CLCB consideră că astfel de evenimente, care implică un efort fizic epuizant pentru cai, pot genera răniri grave sau chiar decesul animalelor, probleme care, de-a lungul timpului s-au petrecut în cadrul unor concursuri similare.

„Decizia de astăzi a Centrului Local de Combatere a Bolilor Cluj este un semnal clar că bunăstarea animalelor este o prioritate. Suntem aici să protejăm nu doar cetăţenii, ci şi animalele. Expoziţiile şi târgurile vor continua să fie permise la nivelul judeţului Cluj, cu respectarea prevederilor legale. Concursurile de tracţiune cabalină implică însă riscuri inacceptabile pentru sănătatea cailor. Protejarea animalelor nu trebuie făcută doar la nivel declarativ, ci şi faptic. Tocmai din acest motiv, le mulţumesc colegilor pentru că au susţinut interzicerea unor astfel de activităţi în judeţul Cluj. Vom continua să monitorizăm atent astfel de activităţi şi să luăm măsuri ferme pentru a preveni orice formă de cruzime sau neglijare faţă de animale”, a declarat prefectul Maria Forna, citată în comunicatul menţionat.

