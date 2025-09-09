Șofer băut, reținut după ce a provocat un accident rutier la Tia Mare. O femeie și o fetiță de 5 ani au ajuns la spital

Un bărbat de 51 de ani, din comuna Tia Mare (județul Olt), a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident rutier și a părăsit locul faptei.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc pe 8 septembrie, în jurul orei 18:00, pe DJ 642, la ieșirea din comuna Tia Mare. Polițiștii au stabilit că șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit un parapet metalic aflat pe partea dreaptă a drumului.

În urma impactului, două pasagere – o femeie de 46 de ani și o minoră de 5 ani – au suferit vătămări corporale. Victimele au fost transportate la Spitalul Orășenesc Corabia pentru îngrijiri medicale.

Șoferul, sub influența alcoolului

După producerea accidentului, bărbatul a fugit de la fața locului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști. Testat cu aparatul etilotest, acesta avea o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Măsuri luate

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru:

vătămare corporală din culpă,

conducerea unui vehicul sub influența alcoolului,

părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

În noaptea de 8 spre 9 septembrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Poliția subliniază că faptele grave comise la volan sub influența alcoolului reprezintă un pericol social major și anunță măsuri ferme pentru prevenirea și combaterea acestor situații.

