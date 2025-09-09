Tragedie la Drobeta Turnu Severin: o femeie și copilul ei, găsiți fără viață în apartament

O mamă de 50 de ani, profesoară la școala din Orșova și colaboratoare la penitenciarul din Vânjuleț, și fiul ei, de aproximativ 7 ani, au fost descoperiți spânzurați marți dimineață, în apartamentul lor din Drobeta Turnu Severin.

Sesizarea a fost făcută la ora 10:26, printr-un apel la 112, de către sora femeii, care a anunțat că aceasta nu îi mai răspunsese la telefon de două-trei zile și nici la soneria de la ușa locuinței.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi, care au deblocat uşa apartamentului. În interior, anchetatorii au găsit corpurile neînsufleţite ale femeii și copilului său. Se pare că femeia suferea de depresie iar copilul ar fi fost în custodia tatălui, cu care mama ar fi avut un proces în desfășurare.

Potrivit reprezentanților IPJ Mehedinţi, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca trupurile neînsufleţite să fie transportate la Serviciul de Medicină Legală, pentru stabilirea cauzei decesului.