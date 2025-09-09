33.4 C
O femeie care a vrut să treacă strada prin loc nepermis a fost accidentată mortal de un camion

De Daniela Moise

O femeie și-a pierdut viața, marți după-amiază, într-un accident rutier produs pe bulevardul Unirii din municipiul Buzău, în zona intersecției cu bulevardul Nicolae Bălcescu, una dintre cele mai circulate artere ale orașului.

Femeia ar fi încercat să traverseze strada prin loc nepermis, în apropierea trecerii de pietoni, şi a fost surprinsă și strivită de un camion care tocmai se pusese în mișcare la culoarea verde a semaforului.

Șoferul autovehiculului de mare tonaj le-a declarat polițiștilor că a simțit impactul imediat ce coloana de mașini din fața sa a pornit de la semafor.

Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva femeia, aceasta fiind declarată decedată. Corpul victimei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Buzău pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului. 

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

