Doi adulţi şi doi copii, loviţi pe trotuar de un autoturism al cărui şofer a pierdut controlul direcţiei

O familie cu doi copii de 7, respectiv 10 ani, a ajuns luni dimineaţă la spital după ce a fost lovită de o maşină, la Suceava. Părinţii îşi duceau copiii la şcoală, iar autoturismul a derapat, a ieşit de pe carosabil şi i-a lovit pe cei patru pietoni, care se aflau pe trotuar.

Familia se îndrepta spre festivitatea de deschidere a noului an şcolar. Cei patru se aflau pe trotuar, iar la un moment dat au fost acroşaţi de un autoturism. Şoferul ar fi vrut să parcheze cu spatele în acea zonă, doar că, în timpul manevrei, ar fi pierdut controlul maşinii.

Mama şi fiica au rămas internate în spital

La faţa locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ, tânăra şi cei doi minori fiind găsiţi conștienți și cooperanți. Toţi cei patru au fost preluați de către echipajele medicale şi transportaţi la spital.

Tatăl şi băiatul, după îngrijirile medicale, vor pleca la domiciliu. Fetiţa de 10 ani va rămâne internată, sub atenta monitorizare a medicilor, iar mama urmează să fie supusă unei intervenţii chirurgicale în cursul acestei zile. Poliţiştii au deschis un dosar penal în cauză, fac cercetări şi urmeză să stabilească cum s-a întâmplat totul cu exactitate.

Poliţia urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc accidentul.

