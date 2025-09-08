Pieton accidentat mortal la Moţăţei când trecea strada prin loc nepermis

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat luni că pe DN 56, în afara localității Moțăței, s-a produs un accident rutier.

Un bărbat, de 57 de ani, din comuna Giubega, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56, din direcția Calafat către Craiova, în afara localității Moțăței, ar fi suprins și accidentat un bărbat, de 57 de ani, din comuna Moțăței, care s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 57 de ani, din comuna Moțăței, a decedat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

