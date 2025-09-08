Doi poliţişti, împuşcaţi mortal de un adolescent în Turcia

Doi poliţişti au fost ucişi prin împuşcare şi alţi doi şi un civil au fost răniţi luni într-o secţie de poliţie situată lângă marele oraş turc Izmir, din vestul ţării, a anunţat ministrul turc de interne. Potrivit acestuia, unul dintre cei doi poliţişti răniţi este în stare gravă, iar un suspect în vârstă de 16 ani a fost arestat.

Un atac armat asupra unei secții de poliție din orașul portuar Izmir, din vestul Turciei, s-a soldat cu doi ofițeri morți și alți doi şi un civil răniți.

Atacatorul, un tânăr de 16 ani, a deschis focul cu o pușcăla secția de poliție Salih Isgoren din districtul Balcova, în jurul orei locale 8.50 (05.50 GMT).

Potrivit biroului guvernatorului din Izmir, doi ofițeri de poliție au fost uciși, în timp ce alți doi și un civil au fost răniți. Unul dintre ofițerii răniți este în stare critică.

Presa locală NTV a difuzat o înregistrare video în care atacatorul mascat a deschis focul asupra secției de poliție din afara clădirii și l-a împușcat mortal pe un ofițer aflat la cabina de la intrare.

În timp ce atacatorul se îndepărta de secție pe stradă, un ofițer antiterorist l-a urmărit și a tras focuri de avertisment, dar a fost și el împuşcat mortal, potrivit NTV. Atacatorul a fost reținut după ce a fost lovit de patru gloanţe.

Guvernatorul orașului Izmir, Suleyman Elban, a declarat că atacatorul primește tratament la Spitalul de Stat Alsancak.

În urma atacului, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat la Istanbul că „am primit vești sfâșietoare care ne-au zguduit profund pe toți”, adăugând că legăturile atacatorului sunt în curs de investigare.

Între timp, ministrul Justiției, Yilmaz Tunc, a declarat pe platforma de socializare X că a fost lansată o anchetă asupra incidentului, sub conducerea a opt procurori.

