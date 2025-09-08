Cinci răniţi, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi o motocicletă

Cinci persoane au fost rănite, duminică după-amiază, într-un accident în care au fost implicate două autoturisme şi o motocicletă. Evenimentul rutier s-a produs duminică, la intrarea în oraşul Bocşa dinspre municipiul Reşiţa.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 49 ani conducea autoturismul pe DN 58B, direcția Reșița-Timișoara, la km 12, în afara localității Bocșa, ar fi efectuat manevra de depășire a unui autocar condus de un bărbat în vârstă de 43 de ani, care circula în aceeași direcție și ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus din sens opus de un bărbat în vârstă de 47 ani.

În urma coliziunii, a fost avariat autocarul și o motocicletă care circula din direcția Timișoara-Bocșa, și au fost răniți conducătorul auto și pasagera dreapta față, ambii din autoturismul care ar fi efectuat depășirea și o femeie pasager pe motocicletă, toți fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei patru conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative pentru toți patru.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări în acest caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Cinci dintre cele şapte persoane implicate au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„În urma evenimentului au rezultat cinci victime, dintre care trei au rămas încarcerate. După ce au fost extrase de echipajele de descarcerare, victimele au fost preluate şi transportate la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate. Acestea prezentau diverse politraumatisme, fiind conştiente şi cooperante”, a transmis ISU Caraş Severin.

Una dintre victime este o adolescentă în vârstă de 13 ani, care a fost cel mai grav rănită. Ea a fost preluată de elicopterul SMURD. Celelalte două persoane implicate în acident au refuzat transportul la spital.

