Bărbat reţinut după ce, beat fiind, a încălcat un ordin de protecţie şi și-a amenințat mama cu moartea

Un bărbat din localitatea argeşeană Săpata a fost reţinut după ce, pe fondul consumului de alcool, a încălcat un ordin de protecţie şi a ameninţat-o cu moartea pe mama sa.

„Poliţiştii au fost sesizaţi în noaptea de 6/7 septembrie, de o femeie, de 66 de ani, din Săpata, cu privire la faptul că fiul său, de 45 de ani, care locuieşte la aceeaşi adresă, pe fondul consumului de alcool, ar fi încălcat ordinul de protecţie, emis de instanţa de judecată, prin aceea că s-ar fi apropiat la o distanţă mai mică de 50 de metri de fiul acestuia, în vârstă de 24 de ani. Totodată, bărbatul de 45 de ani i-ar fi adresat ameninţări cu moartea şi mamei sale, în aceeaşi împrejurare“, se precizează în comunicat, potrivit Agerpres.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru încălcarea ordinului de protecţie şi ameninţare. Astăzi urma să fie prezentat Parchetului, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

