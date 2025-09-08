O adolescentă a intrat cu trotineta electrică într-o maşină

O adolescentă de 16 ani a fost rănită, luni dimineaţă, după ce a intrat cu trotineta electrică într-o maşină, în localitatea nemţeană Pildeşti.

„La data de 8 septembrie, în jurul orei 09.15, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce o minoră, în vârstă de 16 ani, se deplasa pe o trotinetă electrică, în localitatea Pildeşti, la intersecţie cu strada Fraternităţii, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus un bărbat, în vârstă de 59 de ani. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorei, care a fost transportată la spital. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, precizează reprezentanţii IPJ Neamţ, potrivit Agerpres.

Poliţiştii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.

În primele şapte luni ale acestui an, în judeţul Neamţ s-au înregistrat oficial şase accidente grave în care au fost implicaţi conducători de trotinete, faţă de un singur accident anul trecut.

