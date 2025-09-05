Un muncitor de 18 ani a murit prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare

Un muncitor în vârstă de 18 ani a murit după ce fost prins sub un mal de pământ, joi după-amiază, în jurul orei 17.35, în satul dâmbovițean Vişina.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Găeşti, cu două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare şi un echipaj SMURD, Garda de Intervenţie Vişina cu o autospecială de stingere şi Detaşamentul Târgovişte cu un container multirisc.

„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că un tânăr, de 18 ani, din comuna Dragodana, angajat al unei societăţi comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcţii, în timp ce s-ar fi aflat într-un şanţ executat pentru reţeaua de canalizare, la o adâncime de aproximativ 3-4 metri, ar fi fost surprins de malurile ce s-ar fi surpat, întrucât nu ar fi fost montaţi pereţi de sprijinire a acestora”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Muncitorul a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Cazul este considerat accident de muncă.

