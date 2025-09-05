31.2 C
Craiova
vineri, 5 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentUn muncitor de 18 ani a murit prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare

Un muncitor de 18 ani a murit prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare

De Daniela Moise
Un muncitor de 18 ani a murit prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare
Un muncitor de 18 ani a murit prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare

Un muncitor în vârstă de 18 ani a murit după ce fost prins sub un mal de pământ, joi după-amiază, în jurul orei 17.35, în satul dâmbovițean Vişina.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Detaşamentul Găeşti, cu două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare şi un echipaj SMURD, Garda de Intervenţie Vişina cu o autospecială de stingere şi Detaşamentul Târgovişte cu un container multirisc.

„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că un tânăr, de 18 ani, din comuna Dragodana, angajat al unei societăţi comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcţii, în timp ce s-ar fi aflat într-un şanţ executat pentru reţeaua de canalizare, la o adâncime de aproximativ 3-4 metri, ar fi fost surprins de malurile ce s-ar fi surpat, întrucât nu ar fi fost montaţi pereţi de sprijinire a acestora”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa. 

Muncitorul a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Cazul este considerat accident de muncă.

Citeşte şi: Un mort și doi răniți într-un accident cauzat de doi șoferi care n-au respectat regulile

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA