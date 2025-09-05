Un mort și doi răniți într-un accident cauzat de doi șoferi care n-au respectat regulile

Un bărbat a murit și alte două persoane au fost rănite într-un accident rutier în car au fost implicate două autovehicule, produs joi seară, în jurul orei 22.00, pe raza localității Horodnic de Jos, pe drumul național DN 2H.

La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD tip B2, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Potrivit primelor informații, șoferul unei autoutilitare, M.O., de 44 de ani, din municipiul Rădăuți, în timp ce conducea un Volkswagen Transporter dinspre comuna Gălănești spre Rădăuți, a efectuat un viraj la stânga, încălcând marcajul longitudinal continuu, fără a se asigura. În acel moment, vehiculul a fost acroșat lateral de un autoturism Audi, condus de un șofer de 20 de ani, din comuna Frătăuții Vechi, care se angajase într-o depășire neregulamentară, în zona unde depășirea este interzisă.

Impactul a fost violent. Șoferul autoutilitarei a rămas încarcerat, fiind găsit în stare de inconștiență. Pompierii au reușit extragerea acestuia dintre fiarele contorsionate, iar echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat, medicii fiind nevoiți să declare decesul.

Doi răniți

Un pasager din autoutilitară, de 69 de ani, din Rădăuți, a fost rănit și transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat preliminar cu traumatism cranio-cerebral. Șoferița autoturismului Audi a suferit o plagă la mâna dreaptă și un traumatism cranio-cerebral ușor, fiind de asemenea transportată la spital pentru investigații și tratament.

Testarea acesteia cu aparatul etilotest a arătat că nu consumase băuturi alcoolice, rezultatul fiind zero.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru „ucidere din culpă” și „vătămare corporală din culpă”, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

