Bărbatul care a trecut cu maşina peste amantă, arestat pentru omor calificat cu premeditare şi cruzimi

Bărbatul din judeţul Prahova care şi-a bătut amanta, pe stradă, după care a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze, a fost arestat preventiv, joi, pentru omor calificat cu premeditare, cruzimi şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. El a încercat să se sinucidă, înghiţind un insecticid şi clor, însă a fost salvat de medicii de la Spitalul Judeţean din Ploieşti.

Tribunalul Prahova a emis, joi, un mandat de arestare preventivă pe numele bărbatului de 53 de ani care a ucis-o pe femeia de 57 de ani cu care avea o relaţie extraconjugală, lovind-o cu sălbăticie şi trecând cu autoturismul peste ea.

„În fapt, s-a reţinut că la data de 02.09.2025, în jurul orei 07.30, în timp ce afla pe un drum public, pe raza satului Baba Ana, comuna Baba Ana, judeţul Prahova, inculpatul G.I. (bărbat, 53 ani), cu premeditare, a urmărit cu autovehiculul marca Volkswagen Tiguan victima F. T. (femeie, 57 ani), care se deplasa cu bicicleta pe DJ 102D, în direcţia oraşului Mizil, a ameninţat-o că o omoară şi că se sinucide şi el, a acroşat-o cu partea dreaptă a autovehiculului după ce victima abandonase bicicleta şi încerca să fugă, a continuat prin exercitarea de acte de violenţă fizică de mare intensitate asupra acesteia, lovind-o cu pumnii şi picioarele la nivelul capului şi al trunchiului, iar ulterior s-a urcat la volanul autovehiculului şi a trecut cu roţile acestuia peste corpul victimei care zăcea, inconştientă, la nivelul solului, părăsind rapid locul faptei şi lăsând victima, în stare critică, să agonizeze”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă tribunalul Prahova, care a preluat dosarul morţii femeii de 57 de ani.

Bărbatul a încercat să se sinucidă

Agresorul a înghiţit apoi o combinaţie de insecticid şi clor. El şi-a petrecut o noapte la spital, sub pază, fiind salvat de medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

Necropsia femeii arată că „între leziunile suferite în urma acţiunilor inculpatului şi deces există legătură de cauzalitate directă şi necondiţionată”.

„Prin faptele inculpatului, având în vedere violenţa extremă a acestora, s-a produs, totodată, tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice. Prin ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat, s-a reţinut comiterea faptei de omor calificat cu premeditare şi cruzimi”, precizează anchetatorii.

Femeia a murit la spital

După ce a fost bătută, femeia grav rănită nu a anunţat autorităţile şi nici nu s-a dus la spital, până când a fost văzută de o altă femeie care a anunţat poliţia. Poliţişti au chemat şi un echipaj de ambulanţă, care i-a acordat victimei îngrijiri medicale, femeia fiind luată şi dusă la spital. Ea a murit la unitatea medicală.

„Pacienta a ajuns la spital intubată, în stare foarte gravă, cu fracturi costale multiple bilaterale, cu leziuni pulmonare, fracturi de bazin, se afla în şoc hemoragic, cu anemie severă. A fost supusă mai multor intervenţii chirurgicale de urgenţă, s-a încercat stabilizarea, însă, din păcate, a decedat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, medicul Andrei Ilinca.

