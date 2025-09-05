Angajatul unei firme de telecomunicaţii, mort după ce a căzut de la cinci metri înălțime

Un angajat al unei firme de telecomunicaţii a murit, joi, după ce a căzut de la cinci metri înălţime, în timp ce întindea nişte cabluri.

Poliţiştii din Târgu Neamţ au fost anunţaţi, joi, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Alexandru cel Bun, angajat al unei societăţi comerciale de telecomunicaţii, a căzut de la o înălţime de aproximativ cinci metri.

Echipajul medical care a intervenit a declarat decesul bărbatului.

Conform primelor cercetări, el a căzut în timp ce întindea cabluri în zonă.

Poliţiştii continuă cercetările pentru ucidere din culpă şi neluarea sau nerespectarea măsurilor de securitate în muncă.

