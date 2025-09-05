Ministerul de Externe a anunţat că nu sunt români printre victimele accidentului de funicular din Lisabona

Ministerul de Externe a anunţat, joi, că nu sunt români printre victimele accidentul funicularului de la Lisabona, în care cel puţin 17 persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite, dintre care cinci grav.

„Autorităţile portugheze au finalizat verificările şi au confirmat oficial că nu sunt cetăţeni români printre victime”, a transmis, joi, Ministerul de Externe, referindu-se la accidentul de la Lisabona.

Ultimul bilanţ oficial anunţat de autorităţi arată 17 morți și 18 răniți, dintre care cinci grav.

Potrivit unor surse citate de presa portugheză, între răniţi se află patru portughezi, doi germani, doi spanioli, un sud-coreean, un cetăţean din Capul Verde, un canadian, un italian, un francez, un elveţian şi un marocan.

Alarma a fost dată miercuri la ora locală 18.00 (19.00, ora României), după ce funicularul a deraiat, iar pompieri au fost chemaţi la faţa locului.

Societatea care exploatează funicularul, Carris, a anunţat într-un comunicat că toate echipele de salvare au fost trimise la faţa locului şi că, pentru moment, nu a fost posibil să stabilească cauzele accidentului.

În funicular – care transportă peste trei milioane de persoane pe an – pot intra până la 40 de pasageri.

În 2018 a avut loc un accident similar, soldat cu 28 de răniţi.

