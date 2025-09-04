32.9 C
De Magda Dragu
Mai multe persoane rănite după ce un autobuz supraetajat a intrat în pietonii de pe un trotuar din Londra

Un autobuz a lovit pietoni pe o stradă aglomerată din Londra. Mai multe persoane au fost transportate la spital.

Se pare că mai multe persoane, inclusiv șoferul autobuzului, au fost rănite în urma accidentului produs joi dimineață pe Victoria Street, în apropierea stației Victoria. Nimeni nu a murit, a declarat Poliția Metropolitană, și nu s-au făcut arestări. A fost lansată o anchetă, a adăugat poliția, transmite skynews.

La fața locului se află mai multe mașini ale serviciilor de urgență, inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și o mașină de pompieri.

Emit Suker, 47 de ani, a declarat agenției de știri PA: „Autobuzul venea din Westminster. În autobuz se aflau aproximativ 15-16 persoane. Oamenii țipau – a fost îngrozitor.”

O urmă de motorină care se întindea pe strada Allington

O urmă de motorină care se întindea pe strada Allington a obligat poliția să interzică fumatul în zonă, din cauza temerilor legate de un incident. Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a confirmat că a fost chemat la ora 8:20 dimineața, în urma unor sesizări privind un accident rutier.

Acesta a adăugat: „Am trimis resurse la fața locului, inclusiv echipaje de ambulanță, paramedici avansați, un paramedic într-o mașină de intervenție rapidă, un manager al echipei clinice, un ofițer de intervenție în caz de incident și un vehicul de sprijin pentru comandă. Am trimis și ambulanța aeriană din Londra.

„Incident tragic” Rosie Trew, șefa serviciului de transport cu autobuzul al TfL, a declarat: „Gândurile noastre sunt alături de persoanele care au fost rănite în urma unui accident de autobuz pe strada Victoria. „Colaborăm cu poliția și operatorul Transport UK pentru a investiga urgent acest incident. „Acesta trebuie să fi fost un incident traumatizant pentru toate persoanele implicate și oferim sprijin tuturor celor afectați.”

