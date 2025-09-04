Premierul Spaniei nu a mai ajuns la reuniunea Coaliției Voluntarilor. Avionul cu care călătorea s-a defectat în zbor spre Paris

La avionul oficial cu care călătorea prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a apărut o problemă tehnică. Premierul a fost obligat să revină la Madrid și să nu mai participe fizic la reuniunea Coaliției Voluntarilor de joi, relatează rtve.es.

Sanchez urma să participe fizic la reuniunea șefilor de stat și guvern de la Paris, acolo unde se discută garanțiile de securitate europene pentru Ucraina. Într-un final, însă, participarea sa s-a făcut doar prin videoconferință ca urmare a incidentului cu avionul.

Prim-ministrul guvernului spaniol s-a întors aseară la Madrid de la Londra

Prim-ministrul guvernului spaniol s-a întors aseară la Madrid de la Londra, unde s-a întâlnit, miercuri, cu premierul britanic, Keir Starmer, și și-a început călătoria, joi, pentru a participa la evenimentul de la Palatul Élysée. Evenimentul era programat să înceapă la ora 11:00, iar Sánchez a aterizat la Torrejón de Ardoz (Madrid) cu aproximativ cincisprezece minute înainte de începerea reuniunii, înainte de a călători cu elicopterul la Palatul Moncloa.

Coaliţia Voluntarilor vrea să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni

Reuniunea are loc în contextul în care Coaliţia Voluntarilor vrea să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de un eventual atac al Rusiei, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

Ucraina consideră că Rusia va încerca din nou să o invadeze dacă nu se va pune capăt acestui război şi cere o forţă europeană de menţinere a păcii şi garanţii de apărare de tip NATO, chiar dacă aderarea sa la organizaţie nu este preconizată.

Citeşte şi: Dragoş Pîslaru, despre fondurile de la UE: Asumarea complet nepopulară pe care o facem acum este ca să ne putem pune casa în ordine şi crea o minimă credibilitate