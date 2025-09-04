Dragoş Pîslaru, despre fondurile de la UE: Asumarea complet nepopulară pe care o facem acum este ca să ne putem pune casa în ordine şi crea o minimă credibilitate

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, în legătură cu banii de la Uniunea Europeană, că „dacă eşti bun gospodar, UE îţi dă şi are încredere că poţi să îi foloseşti”, dar pentru asta este nevoie „să îţi pui casa în ordine” şi să creezi „o minimă credibilitate”. „Condiţionalitatea aceea de deficit bugetar excesiv de aici pleacă. Dacă tu nu eşti în stare să-ţi organizezi finanţele publice naţionale de ce ai fi în stare să-ţi organizezi banii europeni?, adaugă Pîslaru. Ministrul precizează că MIPE are în vedere „două linii”: „ordine în finanţele publice si bani europeni cu pedala pe acceleraţie”.

„Asumarea complet nepopulară anti-politicianistă pe care noi o facem acum este ca să putem să ne punem casa în ordine să creăm o minimă credibilitate, pentru că dacă eu nu asigur Uniunea Europeană de faptul că îmi păstrez cheltuielile şi aduc venituri ca să pot să-mi ţin bugetul n-am cum să justific să-mi dea Uniunea Europeană pe mână încă 20 de miliarde de euro”, a declarat, miercuri, ministrul Dragoş Pîslaru.

Proiectele cu fonduri europene se vor vedea „zi de zi, lună de lună”

El a adăugat că, „dacă eşti bun gospodar”, Uniunea Europeană „îţi dă şi are încredere că poţi să foloseşti banii respectivi”.



„Condiţionalitatea aceea de deficit bugetar excesiv de aici pleacă. Dacă tu nu eşti în stare să-ţi organizezi finanţele publice naţionale de ce ai fi în stare să-ţi organizezi banii europeni? Şi acum, astea sunt cele două linii – ordine în finanţele publice si bani europeni cu pedala pe acceleraţie. Şi asta este misiunea MIPE, care va presa pe modernizare şi pe folosirea banilor europeni”, a mai spus Dragoş Pîslaru.



Potrivit ministrului, „de acum încolo”, având în vedere că mai este „doar un an de implementare”, proiectele cu fonduri europene se vor vedea „zi de zi, lună de lună”, pe aceşti „bani foarte mulţi” pe care îi are la dispoziţie România.



„Ceea ce pentru mine este crucial este să arătăm românilor că proiectele sunt lângă ei şi că aduc beneficii reale. Acesta este marele pariu al acestui guvern. Pe de o parte, ne punem casa în ordine, măsuri nepopulare, cu fermitate pentru că, din nefericire, nu avem încotro. Pe de altă parte, stăm pe un munte de bani europeni care vor aduce exact efectul de stimul şi vor repune economia în funcţiune, şi asta e foarte important”, a subliniat Pîslaru.

Uniunea Europeană şi „partenerii” sunt „foarte încântaţi de actualul guvern şi de fermitatea pe care o are”

Ministrul a adăugat că Uniunea Europeană şi „partenerii” pe care i-a avut sunt „foarte încântaţi de actualul guvern şi de fermitatea pe care o are”, de „măsurile complet nepopulare” luate de cabinetul premierului Ilie Bolojan.



„Ceea ce face Ilie Bolojan ca prim-ministru acum este un lucru pe care România nu l-a mai avut, ca responsabilitate a unui politician, vreodată, în ultimii nu ştiu câţi ani. Într-adevăr, este nevoie de mai multă empatie în comunicare, este nevoie să explici oamenilor, se mai fac, poate, şi erori… Ceea ce vă pot spune este că, dacă coaliţia are ezitări pe bază de detalii ici-colo, reformele din PNRR sunt asumate de coaliţie întru totul. Ăsta e un aspect foarte important şi am avut în cadrul Guvernului o colaborare excelentă pe ţintele care ţin de PNRR”, a mai spus Pîslaru, adăugând că, în opinia sa, ar trebui şi alte reforme în societatea românească.

