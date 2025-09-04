Un şofer a fugit de la locul accidentului după ce maşina sa a fost lovită de tren

O mașină a fost lovită de un tren interregio, joi dimineața, în halta Strâmba, comuna Ilva Mică șoferul fugind de la locul accidentului.

Trenul Iași-Timișoara implicat în accident a suferit avarii la locomotivă.

„La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 04.00, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, Biroul Județean de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud, au fost sesizați, prin 112, cu privire la producerea unui accident la trecere la nivel cu calea ferată, fără victime. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe raza localității Strâmba, un conducător auto nu ar fi respectat semnificația indicatoarelor rutiere și nu ar fi oprit la semnalele acustice și luminoase, fiind surprins în gabaritul căii ferate și accidentat de locomotiva trenului IR 1836 care circula pe relația Iași-Timișoara. După producerea accidentului, conducătorul autovehiculului a fugit de la fața locului. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale la autoturism, locomotivă și cutia cu cablaje ale instalației de semnalizare“, a informat IPJ Bistriţa-Năsăud.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere sau semnalizare falsă și fac cercetări pentru a identifica persoana care a condus autoturismul.

