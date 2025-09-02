Trei muncitori care lucrau la carosabil pe A1, loviți grav de un TIR

Trei muncitori care făceau lucrări la carosabil, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localităţii Boiţa, au fost grav rănite, marţi după-amiază, după ce au fost lovite de un TIR. Traficul rutier este blocat pe sensul Deva-Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225, scrie News.ro.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, accidentul a avut loc pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localităţii Boiţa, judeţul Sibiu, unde trei persoane care făceau lucrări la partea carosabilă, pe banda nr. 1, au fost acroşate de un TIR.

Potrivit primelor informaţii, victimele au suferit răni grave, urmând să fie evaluate medical.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.

ISU Sibiu intervine cu un echipaj SMURD, maşina medicului de urgenţă, o autospecială de descarcerare, una de transport personal şi victime multiple, una de stingere, fiind direcţionată şi o ambulanţă SAJ.

Citește și: A murit actorul canadian Graham Greene, cunoscut pentru rolurile din „Dansând cu lupii“, „Maverick“ și „The Green Mile“