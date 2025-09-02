A murit actorul canadian Graham Greene, cunoscut pentru rolurile din „Dansând cu lupii“, „Maverick“ și „The Green Mile“

Actorul canadian Graham Greene, cunoscut pentru roluri în filme precum Dansând cu lupii și The Green Mile, a murit la vârsta de 73 de ani, a anunțat managerul său.

„Este cu profundă tristețe că anunțăm trecerea pașnică a legendarului actor canadian Graham Greene, multiplu premiat,” a declarat Gerry Jordan într-un comunicat pentru CBC News. Sursele au raportat că a murit din cauze naturale.

Greene a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru rolul său din westernul epic al lui Kevin Costner din 1990, în care a interpretat personajul Kicking Bird, scrie BBC.

El a fost membru al națiunii Oneida, parte a rezervației Six Nations din sudul Ontario-ului. Greene a lucrat ca desenator tehnic, tehnician civil, muncitor în oțel și membru al echipei unei trupe de rock înainte de a începe cariera teatrală în Marea Britanie, în anii 1970.

Într-un interviu acordat în 2012 publicației canadiene Playback, el a spus că teatrul i-a oferit o bază solidă pentru actorie: „Te ajută să construiești un personaj. Când ajungi la film nu ai acest lux. Disciplina teatrului este ceea ce recomand tuturor actorilor.”

Roluri și premii

În același interviu, a menționat că un moment important pentru el a fost căsătoria cu soția sa, Hilary Blackmore, ceea ce a dus la „cea mai bună perioadă din viața mea”.

Succesul său a venit în 1990, când a jucat rolul lui Kicking Bird, un medic Lakota, în Dances With Wolves. Greene a fost apreciat pe scară largă pentru acest rol.

De asemenea, a apărut în thrillerul western Thunderheart (1992), interpretând rolul ofițerului tribal Walter Crow Horse. În drama fantastică The Green Mile (1999), Greene a jucat rolul lui Arlen Bitterbuck, un american nativ condamnat la moarte.

A mai jucat în filme precum Die Hard With A Vengeance (1995), Maverick (1994), The Twilight Saga: New Moon (2009) și Wind River (2017).

De-a lungul carierei sale impresionante, a primit numeroase premii, inclusiv Premiul Earle Grey pentru întreaga activitate, acordat de Academia Canadiană de Film și Televiziune în 2004. Pe lângă nominalizarea la Oscar, Greene a câștigat un

premiu Grammy, un premiu Gemini, un premiu Canadian Screen și un premiu Dora Mavor Moore. În 2025, a primit

Premiul Guvernatorului General pentru Artele Spectacolului .

În 2016, a fost numit membru al Ordinului Canadei, al doilea cel mai înalt titlu civil al țării.

