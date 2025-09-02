A murit actorul canadian Graham Greene, cunoscut pentru rolurile din „Dansând cu lupii“, „Maverick“ și „The Green Mile“

32.8 C
De Daniela Moise
Actorul canadian Graham Greene, cunoscut pentru roluri în filme precum Dansând cu lupii și The Green Mile, a murit la vârsta de 73 de ani, a anunțat managerul său.

„Este cu profundă tristețe că anunțăm trecerea pașnică a legendarului actor canadian Graham Greene, multiplu premiat,” a declarat Gerry Jordan într-un comunicat pentru CBC News. Sursele au raportat că a murit din cauze naturale.

Greene a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru rolul său din westernul epic al lui Kevin Costner din 1990, în care a interpretat personajul Kicking Bird, scrie BBC.

El a fost membru al națiunii Oneida, parte a rezervației Six Nations din sudul Ontario-ului. Greene a lucrat ca desenator tehnic, tehnician civil, muncitor în oțel și membru al echipei unei trupe de rock înainte de a începe cariera teatrală în Marea Britanie, în anii 1970.

Într-un interviu acordat în 2012 publicației canadiene Playback, el a spus că teatrul i-a oferit o bază solidă pentru actorie: „Te ajută să construiești un personaj. Când ajungi la film nu ai acest lux. Disciplina teatrului este ceea ce recomand tuturor actorilor.”

Roluri și premii

În același interviu, a menționat că un moment important pentru el a fost căsătoria cu soția sa, Hilary Blackmore, ceea ce a dus la „cea mai bună perioadă din viața mea”.

Succesul său a venit în 1990, când a jucat rolul lui Kicking Bird, un medic Lakota, în Dances With Wolves. Greene a fost apreciat pe scară largă pentru acest rol.

De asemenea, a apărut în thrillerul western Thunderheart (1992), interpretând rolul ofițerului tribal Walter Crow Horse. În drama fantastică The Green Mile (1999), Greene a jucat rolul lui Arlen Bitterbuck, un american nativ condamnat la moarte.

A mai jucat în filme precum Die Hard With A Vengeance (1995), Maverick (1994), The Twilight Saga: New Moon (2009) și Wind River (2017).

De-a lungul carierei sale impresionante, a primit numeroase premii, inclusiv Premiul Earle Grey pentru întreaga activitate, acordat de Academia Canadiană de Film și Televiziune în 2004. Pe lângă nominalizarea la Oscar, Greene a câștigat un 
premiu Grammy, un premiu Gemini, un premiu Canadian Screen și un premiu Dora Mavor Moore. În 2025, a primit 
Premiul Guvernatorului General pentru Artele Spectacolului .

În 2016, a fost numit membru al Ordinului Canadei, al doilea cel mai înalt titlu civil al țării.

