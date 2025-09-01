Un tânăr s-a accidentat mortal în timp ce se plimba cu bicicleta electrică

Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața duminică, în timp ce se plimba cu bicicleta electrică prin localitatea Vadu Vejei, din comuna ieşeană Țibana.

Apelul inițial la 112 a fost anunțat că victima este inconștientă și are sângerare la nivelul capului.

La caz au fost dirijate echipaje SAJ B2 de la substația Țibănești, SAJ C2 din Iași, ulterior fiind trimis și elicopterul ESA Iași, care se afla în misiune cu un alt pacient.

„La momentul ajungerii echipajului medical de pe elicopter, pacientul, de 22 ani, se afla în stop cardio-respirator. Au fost inițiate manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, însă după 33 de minute de resuscitare cu ritm de stop – asistolie pe toată perioada resuscitării, s-a declarat decesul pacientului. Acesta prezenta politraumă prin accident rutier (motocross), traumatism cranio-cerebral sever cu otoragie bilaterală, traumatism cranio-facial cu epistaxis anterior bilateral și fracturi la nivelul hemifaciesului drept, fractură de coloană cervicală, hemopneumotorax drept, traumatism abdominal“, a explicat dr Cimpoeșu.

