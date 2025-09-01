Un bărbat a murit şi o femeie a fost rănită după ce maşina lor s-a ciocnit cu o basculantă

Un bărbat şi-a pierdut viaţa şi o femeie a fost rănită după ce maşina lor s-a ciocnit cu o basculantă, luni dimineaţă, pe DN 1, în judeţul Bihor.

„La data de 1 septembrie a.c., la ora 06.58, poliţiştii bihoreni au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, că pe DN1, la ieşirea din Borod spre Corniţel, s-a produs un accident rutier”, a transmis IPJ Bihor.

La faţa locului s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Staţiei Aleşd, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi cu o ambulanţă SMURD tip B2, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„Echipajul de descarcerare a acţionat pentru evacuarea şoferului autoturismului, care, din nefericire, a fost declarat decedat. Echipajele medicale au acordat îngrijirile care se impuneau unei femei aflate în acelaşi autovehicul, transportând-o ulterior, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Bihor”, au mai transmis pompierii.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări pentru a stabili cauzele şi împrejurările producerii tragediei.

Citeşte şi: Patru răniţi în incendiul izbucnit la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeş