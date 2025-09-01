Patru răniţi în incendiul izbucnit la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeş

Patru persoane au fost rănite – două au suferit arsuri, iar două au traumatisme – în urma unu incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. Un al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor. Pacienţii cu arsuri vor fi duşi la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Iaşi.

Incendiul a izbucnit în urma unei explozii produse la fabrică.

Pentru gestionarea eficientă a situaţiei, la nivelul judeţului Alba a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

La locul evenimentului au fost alocate cinci maşini de stingere, o autoscară, o ambulanţă SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple şi două ambulanţe SAJ.

În sprijin au fost trimise şi 1 echipaj CBRN de la ISU Sibiu, respectiv autospeciala pentru transport roboţi de la ISU Mureş.

„Până în acest moment au fost identificate patru victime conştiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală şi vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la faţa locului. La intervenţie este prezent şi un elicopter SMURD”, transmite IGSU.

Un pacient care prezintă traumatism craniocerebral și arsuri, va fi dus inițial la Spitalul Județean de Urgență Mureș. După stabilizarea stării sale, acesta urmează să fie transferat la Spitalul de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, tot cu ajutorul unui elicopter SMURD.

