De Daniela Moise
Mehedinţi: Un şofer a murit după ce s-a răsturnat cu autoturismul la Recea
Pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină, luni dimineaţă, la accident rutier produs pe raza localității Recea.

Un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul Stației de Pompieri Vânju Mare cu autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijin, a fost direcționată și o ambulanță SAJ.

Din nefericire, medicul echipajului SAJ a trebuit să constate decesul singurei persoane implicate în accident.

