Mai multe trenuri au întârzieri, în urma unui accident feroviar mortal în apropierea Gării de Nord

Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică, pe distanţa Bucureşti Nord-Băneasa, după ce o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093, potrivit News.ro.

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA vă informează că, a fost înregistrat un incident pe distanţa Bucureşti Nord – Racord Pajura, care au dus la blocarea temporară a circulaţiei feroviare pe ruta Bucureşti Nord-Băneasa. Concret, în jurul orei 15:15, pe linia 800, distanţa Bucureşti Nord – Racord Pajura (linie simplă), o persoană a fost accidentată mortal de trenul R 8093 (operat de CFR Călători, care circulă pe ruta Bucureşti Nord – Bucureşti Obor)”, a transmis, duminică după-amiază, CFR.

Compania precizează că este necesară intervenţia şi acordul autorităţilor competente pentru reluarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă.

Este afectata circulaţia mai multor trenuri

Este afectată circulaţia trenurilor de călători R 10184 (operat de Transferoviar Călători, pe ruta Feteşti – Bucureşti Nord), IR 1589 (operat de CFR Călători, pe ruta Bucureşti Nord – Constanţa) şi IR 1936 (operat de CFR Călători, pe ruta Constanţa – Braşov).

„Este posibil ca alte trenuri să întâmpine întârzieri, în funcţie de programul de circulaţie stabilit prin Mersul Trenurilor de Călători şi evoluţia situaţiei sus-menţionată. CFR SA regretă disconfortul creat călătorilor şi îi asigură că personalul feroviar al SRCF Bucureşti va depune toate eforturile pentru reluarea circulaţiei feroviare în condiţii normale în zona afectată”, a mai transmis compania.

