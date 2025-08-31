11 răniţi într-un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane. Plan Roşu de Intervenţie, activat

Autorităţile au activat, duminică, Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Cluj, după un accident în care este implicat un autocar cu 20 de persoane. 11 dintre acestea au fost rănite, trei fiind în stare gravă.

Autorităţile intervin, duminică, la un accident produs în localitatea Dumbrava, judeţul Cluj. Un autocar în care s-ar afla 20 de persoane s-a răsturnat în afara părţii carosabile. Dintre cei 20 de ocupanţi, 11 au fost răniţi, dintre care 3 răniţi grav.

”Având în vedere natura evenimentului şi numărul persoanelor implicate, la nivelul judeţului Cluj a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. La faţa locului, la acest moment, au fost alocate 3 maşini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanţe SMURD, 4 ambulanţe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple şi 2 elicoptere SMURD”, a transmis ISU Cluj, conform news.ro. ”Toate persoanele sunt conştiente şi cooperante”, anunţă pompierii.

”Din primele date, în autocar se aflau 20 de persoane. Una este încarcerată, iar salvatorii lucrează pentru extragerea acesteia”, a transmis ISU Cluj.

”Circulaţia este complet întreruptă în localitatea Dumbrava, pe sensul de mers dinspre Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, în urma unui accident rutier în care a fost implicat un autocar. La faţa locului intervin de urgenţă echipaje medicale, precum şi echipaje de poliţie pentru efectuarea cercetărilor”, a transmis IPJ Cluj.

