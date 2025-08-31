(VIDEO) Doi tineri, reţinuţi după o bătaie cu pumni şi cuţite în centrul Craiovei

Trei tineri s-au luat la bătaie, în centrul Craiovei. Unul dintre ei a fost înjunghiat, iar medicii au sesizat poliţia. Doi dintre ei sunt în arest. Al treilea este căutat de polițiști.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Craiova au reţinut, în această după-amiază, pentru 24 de ore, doi tineri, de 24 și 26 de ani, ambii din Craiova, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe.

Polițiștii au fost sesizați, pe 30 august, în jurul orei 00.10, de către reprezentanții unui spital de primiri urgențe, din Craiova, cu privire la faptul că la unitatea medicală s-a prezentat un tânăr de 24 de ani, din Craiova, care prezenta plăgi taiate, declarând că ar fi fost agresat fizic.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit faptul că în ziua de 29 august a.c., în jurul orelor 23.30, în timp ce se afla pe strada A.I. Cuza, împreună cu prietenul său, un tânăr de 26 de ani, între cei doi și un tânăr de 21 de ani, din aceeași localitate, ar fi izbucnit un conflict.

În timpul conflictului, tânărul de 21 de ani l-ar fi lovit pe cel de 24 de ani cu un obiect tăietor-înţepător în zona abdomenului și claviculei. La rândul lor, după ce l-ar fi deposedat de obiectul tăietor-înţepător, tinerii de 24 și 26 de ani, l-ar fi lovit pe cel de 21 de ani cu pumnii și picioarele“, potrivit IPJ Dolj.

Poliţiştii au întocmit dosar penal

Tânărul de 24 de ani a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violenţe. În continuarea cercetărilor, astăzi, tinerii de 24 și 26 de ani au fost conduși la sediul poliției.

Cu privire la tânărul de 21 de ani, polițiștii continuă activitățile în vederea depistării, întrucât se sustrage de la cercetări și luării măsurilor care se impun.

Tinerii de 24 și 26 de ani au fost reținuți de polițiști

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tinerii de 24 și 26 de ani au fost reținuți de polițiști, pentru 24 de ore.

În cursul zilei de mâine, cei în cauză vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie legală.

