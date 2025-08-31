23.6 C
Craiova
duminică, 31 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljCând va fi redeschis pentru circulaţie pasajul suprateran din Craiova

Când va fi redeschis pentru circulaţie pasajul suprateran din Craiova

De Magda Dragu
Când va fi redeschis pentru circulaţie pasajul suprateran din Craiova
Când va fi redeschis pentru circulaţie pasajul suprateran din Craiova

Pasajul suprateran va fi redeschis traficului rutier înaintea începerii anului școlar. Lucrările de reabilitare a carosabilului sunt finalizate, acestea executându-se în special noaptea din cauza temperaturilor ridicate din lunile iulie și august, transmita Primăria Craiova.

Până pe 7 septembrie 2025, se va mai lucra la ultimele detalii, precum: aplicarea de material elastic lângă șinele de tramvai, reparații și vopsitorii la parapeții laterali de beton, marcaje rutiere și montarea dispozitivelor reflectorizante pe parapeții de beton.
În acest sens, circulația auto pe Pasajul Suprateran km 0 – „Pasajul Nicolae Titulescu”, rămâne închisă până duminică, 7 septembrie, ora 24.00.
Pe durata execuției lucrărilor de finalizare, traficul auto va fi direcționat pe benzile de circulație auto de sub pasaj, conform semnalizării rutiere amplasate.
„Solicităm conducătorilor auto să manifeste prudență în apropierea zonei de deviere a circulației, să adapteze viteza la condițiile din teren și să respecte în totalitate indicatoarele de semnalizare rutieră. De asemenea, recomandăm și utilizarea altor rute de trafic pentru a evita aglomerarea și întârzierile în trafic“, a mai transmis Primăria Craiova.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA