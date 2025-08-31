Când va fi redeschis pentru circulaţie pasajul suprateran din Craiova

Pasajul suprateran va fi redeschis traficului rutier înaintea începerii anului școlar. Lucrările de reabilitare a carosabilului sunt finalizate, acestea executându-se în special noaptea din cauza temperaturilor ridicate din lunile iulie și august, transmita Primăria Craiova.

Până pe 7 septembrie 2025, se va mai lucra la ultimele detalii, precum: aplicarea de material elastic lângă șinele de tramvai, reparații și vopsitorii la parapeții laterali de beton, marcaje rutiere și montarea dispozitivelor reflectorizante pe parapeții de beton.

În acest sens, circulația auto pe Pasajul Suprateran km 0 – „Pasajul Nicolae Titulescu”, rămâne închisă până duminică, 7 septembrie, ora 24.00.

Pe durata execuției lucrărilor de finalizare, traficul auto va fi direcționat pe benzile de circulație auto de sub pasaj, conform semnalizării rutiere amplasate.

„Solicităm conducătorilor auto să manifeste prudență în apropierea zonei de deviere a circulației, să adapteze viteza la condițiile din teren și să respecte în totalitate indicatoarele de semnalizare rutieră. De asemenea, recomandăm și utilizarea altor rute de trafic pentru a evita aglomerarea și întârzierile în trafic“, a mai transmis Primăria Craiova.