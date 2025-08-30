Nici hoț nu știe să fie! Un tânăr s-a lăudat pe TikTok că a spart un magazin de telefoane și a fost prins

Un adolescent de 19 ani din Alexandria a fost arestat după ce a spart un magazin de telefoane mobile și ulterior s-a filmat lăudându-se cu jaful pe TikTok. O parte din bunurile furate a fost recuperată de polițiști.

Incidentul a avut loc la un magazin din Alexandria, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum tânărul, îmbrăcat cu geacă groasă și șapcă, a spart geamul magazinului cu o piatră și a furat mai multe telefoane.

Ulterior, autorul s-a conectat în direct pe TikTok, pretinzând că se află în Germania, și a afirmat: „Ia uitați-vă ce am făcut!”.

Patronul magazinului a sesizat imediat poliția, iar oamenii legii au reușit să-l identifice rapid.

Subcomisarul Diana Mușat, din cadrul IPJ Teleorman, a declarat că tânărul este cercetat pentru furt calificat și a fost reținut, iar judecătorii au decis arestarea sa pentru 30 de zile, scrie Realitatea.net.

