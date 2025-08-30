Tânăr fără permis, mort în urma unui accident grav! Băiatul a fost aruncat din mașină

Accident mortal pe un drum judeţean din Arad, unde o maşină condusă de un tânăr de 22 de ani, care avea şi o pasageră alături, s-a răsturnat într-un şanţ. Impactul a fost devastator, iar tânărul a fost aruncat prin parbriz.

La faţa locului au ajuns imediat salvatorii care, din păcate, nu au putut să îl salveze şi au declarat decesul. Ca printr-o minune, pasagera, o tânără de 19 ani s-a ales cu răni uşoare, iar medicii au transportat-o la spital pentru îngrijiri.

„În seara de 29 august 2025, în jurul orei 19:45, prin 112, a fost sesizat un accident, pe DJ 682. Din primele cercetări, a reieșit că un autoturism a pierdut direcția de deplasare, într-o curbă în afara localității Neudorf, și s-a răsturnat într-un șanț. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, a fost proiectat în afara autovehiculului, fiind rănit grav. Din nefericire, în ciuda eforturilor echipei medicale, tânărul a decedat. Pasagerul, o tânără de 19 ani, a fost transportată la spital, pentru evaluarea stării sale și acordarea de îngrijiri medicale. Verificările polițiștilor au relevat faptul că șoferul nu deținea permis de conducere”, au transmis reprezentanţii Inspectoratul de Poliție Județean Arad, citați de Observatornews.

Citește și: Tânăr arestat după ce a intrat în casa unui bărbat nevăzător și l-a jefuit sub amenințarea cuțitului



