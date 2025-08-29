Alertă în Sinaia! Un urs a fost văzut în toiul zilei pe o stradă importantă

Este alertă în Sinaia, după ce un urs a fost văzut vineri, înainte de ora prânzului, plimbându-se pe unele străzi ale oraşului. Autorităţile din judeţul Prahova au emis mesaj RO-Alert, care a fost transmis locuitorilor şi turiştilor aflaţi în staţiunea montală.

Conform oficialilor din cadrul Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, un urs şi-a făcut apariţia, vineri dimineaţă, pe strada Victoriei din staţiunea Sinaia.

Pentru a evita orice incident, autorităţile au emis mesaj RO-Alert către localnici şi turişti, recomandându-le acestora să se adăpostească, iar dacă văd animalul să nu se apropie de el, să nu îl hrănească şi să nu încerce să îl filmeze ori fotografieze, scire Agerpres.

