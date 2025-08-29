Un bărbat de 51 de ani din Timișoara, șofer al unei platforme de transport alternativ, a fost bătut în noaptea de joi spre vineri de unul dintre pasagerii pe care îi luase.

Incidentul s-a petrecut pe Calea Aradului. Potrivit polițiștilor, cei doi pasageri i-ar fi adresat injurii conducătorului auto, iar în momentul în care acesta a oprit mașina, pentru ca aceștia să coboare, unul dintre pasageri l-ar fi agresat fizic.

Șoferul bătut a declarat că cei doi pasageri s-au urcat în masina, după ce au făcut comanda. Pe drum, unul dintre clienți, cel care stătea în spatele lui, l-a întrebat dacă se câștigă bine cu Bolt. Șoferul a spus ca nu prea, pentru că ca el are grad de handicap și lucrează doar 6 ore. După acest răspuns, clientul l-ar fi lovit cu pumnul la ureche în timp ce se afla la volan, spunându-i ca îl minte că nu face bani.

Ulterior s-au dat jos din mașină, inclusiv șoferul pentru că era amețit de la lovitură, iar apoi a fost bătut în fața mașinii. În timp ce era bătut, șoferul continua să spună ca are handicap și deficiențe de vorbire și echilibru. La sosirea poliției șoferul bătut a fost testat cu etilotestul și rezultatul a fost negativ, notează Antena3CNN.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și desfășoară cercetări pentru identificarea celor doi pasageri, în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale.

