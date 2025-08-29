A ars de viu în Cybertruck, iar familia a dat în judecată compania Tesla, dar și pe Elon Musk

Un proprietar de Tesla a ars de viu în Cybertruck-ul său, după ce mașina electrică a ars ca o torță, la o temperatură de peste 4.700 de grade Celsius, iar oasele victimei s-au dezintegrat. Familia a dat în judecată compania.

Michael Sheehan, în vârstă de 47 de ani, a cumpărat pick-up-ul futurist în aprilie 2024. Doar trei luni mai târziu, pe 3 august, camionul a ieșit de pe șosea, s-a izbit de un canal de scurgere și a izbucnit în flăcări lângă Beach City, în apropiere de Houston.

Incendiul violent l-a ținut captiv pe șofer în interiorul vehiculului, în timp ce bateriile care alimentau SUV-ul de 100 000 de dolari au avut o defecțiune catastrofală, se arată în documentele depuse în instanță. Incendiul a fost atât de puternic încât scheletul lui Sheehan s-a micșorat, literalmente din cauza căldurii, arată New York Post.

Văduva lui Sheehan, Shannon, și părinții acestuia, au deschis procesul în iunie, acuzând Tesla că a vândut un vehicul proiectat atât de defectuos încât a transformat un accident din care se putea supraviețui într-o moarte în chinuri.

Reclamanții arată că ușile acționate electric ale Cybertruck nu pot fi deschise după întreruperea alimentării. Mânerele exterioare cedează, iar încuietorile manuale din interior sunt „nerezonabil de dificil de localizat în caz de urgență”.

Bărbatul a fost prima persoană care a murit într-un accident de Cybertruck de la lansarea modelului în noiembrie 2023, potrivit The Independent.

