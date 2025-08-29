F**k UEFA, coregrafia care ne-a hrănit orgoliile, dar care ne poate costa scump

Craiova fotbalistică a prins viață joi seară, odată cu cel de-al doilea triumf al Universității în fața „baștanilor“ de la Bașakșehir și, implicit, prima calificare din istorie în grupa de Conference League. În fața unui public pe care orice echipă din țară și l-ar dori, cei unsprezece „bravi“ ai Științei aleși de Mirel Rădoi pentru această luptă nu s-au lăsat pradă emoțiilor și presiunii și au făcut ca Oltenia să erupă, din nou, așa cum ne obișnuise în urmă cu ceva ani.

Atmosfera incendiară era anunțată chiar cu câteva zile înainte de acest duel, pentru că biletele s-au dat ca „pâinea caldă“, iar oltenașii abia așteptau să ia cu asalt „Templul“ din Bănie. Aproape 28.000 de mii de suflete au bătut la unison cu mai bine de 30 de minute înainte de startul meciului, au cântat și și-au încurajat favoriții parcă cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Ca de fiecare dată, Peluza Nord a dat tonul, iar restul stadionului s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

UEFA ne-a dat „jet“, Peluza a răspuns cu aceeași monedă

Imediat după primul fluier al germanului Daniel Schlager, am avut parte de o coregrafie realizată de Peluza Nord Craiova, pe care mulți o așteptau cu sufletul la gură. Spre surprinderea multora, cei din galerie au decurs la un mesaj dur adresat forului continental, care nu știm, încă, cum le va pica oficialilor UEFA.

Cu ajutorul unor foi ridicate de întreaga Peluză s-a putut observa cu ochiul liber mesajul „F**K UEFA!“ Acum, mulți dintre noi ne-am gândit care ar fi motivul pentru care ultrașii noștri au decurs la acest gest, iar părerile deja au fost împărțite. Ba că ne-au amenințat cei de la UEFA în urma fumigenelor negre aruncate pe teren în ultimul meci european, ba pentru suspendările de teren din ultimii ani. Au fost publicații care au punctat chiar și ideea unei răzbunări pentru cele întâmplate la meciul cu Trnava, de pe teren propriu, atunci când Craiova a fost amendată serios după ce a fost găsită vinovată de întârzierea startului partidei. Totuși, niciunul dintre aceste motive nu este cel real!



Conform informațiilor GdS, dar și a unor suporteri din Peluza Nord Craiova, scopul coregrafiei „F**K UEFA“ a avut o cu totul altă conotație. Inițial, galeria Științei pregătise un alt banner, o altă coregrafie care, spre stupoarea lor, a fost respinsă vehement de UEFA. Iată mai jos care era coregrafia inițială a Peluzei Nord!

Se pare că mesajul „Astăzi lupta noastră orice luptă curmă“, concomitent cu cele două săbii, una solidă și cealaltă „distrusă“ i-a dus pe oficialii forului internațional cu gândul la istorie și la un posibil conflict politic. Din acest motiv, UEFA a interzis prezentarea unei astfel de coregrafii, iar galeria a decis să-i „răsplătească“!

Vor fi repercusiuni, dragi olteni!?

Răspunsul este da! Pentru că, mai mult ca sigur, UEFA nu va închide ochii la un asemenea mesaj, unul care îi pătează imaginea din toate punctele de vedere. Și spunem asta pentru că știm, într-o oarecare măsură, ce interdicții și pedepse au primit și alte cluburi din Europa în urma afișării în stadion a unor astfel de coregrafii (n.r. cazul Legia Varșovia).

Fiind deja a a doua abatere (n.r. prima abatere în momentul în care s-au aruncat cu fumigene negre în duelul cu Trnava), cel mai probabil UEFA ne va taxa și nu doar din punct de vedere financiar. Pe lângă faptul că vom fi buni de plată, ar mai putea fi și alte două variante de „suferință“ pentru fani:

1. Suspendarea stadionului pentru următorul meci european disputat acasă de Universitatea Craiova;

2. Închiderea Peluzei Nord pentru următorul joc european de pe teren propriu al Universității Craiova.

Nu excludem, de asemenea, nici varianta ca UEFA să ne scutească de „chinul“ de a suporta din fotoliu un meci european de pe teren propriu și să ne lase în pace doar cu o amendă „usturătoare“ și cu mai multe avertismente. Cert este că fără nicio sancțiune nu avem cum să scăpăm! Rămâne de văzut, acum, cum vor gestiona mai marii forului situația de la Craiova și sperăm cu pumnii strânși ca în zilele următoare să primim o veste așa cum ne dorim.

Totuși, până vom afla care sunt gândurile celor de la UEFA, ne bucurăm de moment și așteptăm cu entuziasm o toamnă europeană care ne-a lipsit atât de mult…

