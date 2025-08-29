28.3 C
Știri de ultima orăSportFotbalFericire maximă în tabăra Universităţii Craiova după calificarea în Conference League

Fericire maximă în tabăra Universităţii Craiova după calificarea în Conference League

De Alexandru VIRTOSU

Universitatea Craiova a reuşit să facă o nouă partidă mare şi a câştigat la scor, 3-1, returul cu turcii de la Basaksehir, din play-off-ul Conference League. La final, antrenorul Mirel Rădoi, principalul acţionar al Ştiinţei, Mihai Rotaru, şi jucătorii Vladimir Screciu, respectiv Steven Nsimba au vorbit despre calificarea în Conference League, afişându-şi fericirea. Printre cei intervievaţi s-a numărat şi Alex Mitriţă, venit specual din China ca să-şi încurajeze foştii colegi. VEZI VIDEO!

Citeşte şi: „U“ Craiova – Basaksehir 3-1 | Ştiinţa a strălucit şi în retur şi va juca în Conference League

