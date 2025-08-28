Universitatea Craiova a câştigat, scor 3-1, partida susţinută joi seară, pe stadionul „Ion Oblemenco“, în faţa formaţiei Basaksehir Istanbul, contând pentru manşa secundă a play-off-ului din Conference League. Cum în Turcia scorul a fost favorabil Ştiinţei, scor 2-1, gruparea din Bănie şi-a câştigat fără probleme dreptul de a evolua în faza grupelor.

Știința a fost încurajată din tribune de 27.884 de suporteri, în timp ce turcii au avut o galerie de 27 de oameni.

Oapeții au deschis scorul rapid, prin David Selke, care a reluat cu capul o centrare venită din stânga, după un corner (‘7, 0-1).

La doar două minute, Știința a replicat și a restabilit egalitatea prin Cicâldău, cu un șut de la circa 14 metri (‘9, 1-1).

Știința a atacat în valuri și fotbalul a răsplătit-o. Baiaram, care era incert înaintea jocului, a pus latul din fața porți, la o pasă a lui Bancu, și a ridicat tribunele în picioare, pentru că tabela a indicat 2-1 (’27).

Rezultatul final a fost stabilit de Nsinba, cu o reluare din fața porții, după o pasă venită din dreapta (’81, 3-1).

„U“ Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Teles (’90+2, Crețu), T. Băluță (’90+4, Houri), Cicâldău (’77, Nsimba), Bancu – Al Hamlawi, Baiaram (’76, Mekvabishvili). Antrenor: Mirel Rădoi.

Basaksehir: Babacan – Ebisele, Ba, Opoku, Operi – Ergun (’63, Fayzullaev), Ozdemir (’64, Gunes), Crespo (’46, Kemen) – Shomurodov, Selke, Brnic. Antrenor: C. Atan.

Cartonaşe galbene: Băluță ’20, Badelj ’54, Bancu ’64 / Turuc ’47, Shomurodov ’54, Selke ’54.

A arbitrat: Daniel Schlager (Germania).

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci în Superligă, unde este lider. Alb-albaştrii vor avea parte de o deplasare în Moldova în runda 8, urmând să o întâlnească duminică, de la ora 18.30, pe FC Botoşani.

