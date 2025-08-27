O femeie de 57 de ani, atacată mortal de câini ciobănești în pădure

Comuna Iacobeni a fost zguduită de o tragedie, după ce o femeie de 57 de ani și-a pierdut viața.

Marți, 26 august 2025, bărbatul a găsit-o fără suflare pe cea care i-a dat viață, într-o pădure, la aproximativ un kilometru de o stână situată în satul Mestecăniș. Luminița Moldovan plecase dimineața de acasă pentru a aduna ciuperci, dar nu s-a mai întors. Decesul a fost anunțat imediat, autoritățile fiind alertate prin apel la 112.

„Mama mea s-a dus să culeagă niște ciuperci pentru a le pune la frigider de iarnă. Vorbea cu sora mea la telefon când a fost atacată de niște câine a unui om care are oi. Undeva într-un vârf de deal. După nu a mai răspuns la telefon. Am căuta-o și am găsit-o ruptă peste tot de mușcături, mână, picior, spate. Era moartă de când a vorbit soara mea cu ea de pe la 10 și ceva. Am găsit-o abia la ora 3. Atunci am sunat și la 112. Am ajuns eu și la 5 minute fratele meu. Amândoi cu un par în mână nu reușeam să îi îndepărtăm. Erau să sară și pe noi.

Eu când am găsit-o erau câinii lângă ea. Nu mă puteam apropia din cauza lor. Nu mă lăsau să mă apropii. Erau doar doi, dar foarte agresivi, ciobănești. Câinii s-au întors de patru ori acolo. I-am tot fugărit. Era și poliția acolo când iarăși s-au întors înapoi la cadavru. Are câini, are oi, trebuia să-și pună om să îi păzească. Câinii ăia umblă de nebuni, nu se poate așa ceva. Oamenii care sunt în localitate spun că aceste animale mai coboară pe ulițe și sar la ei. Nu își mai lasă copiii le afară. A fugit după unul dintre câini să-l prinde mai bine de jumătate de oră, pentru că nu stătea. Unul dintre cei care au atacat-o pe mama”, a declarat fiul victimei, pentru FANATIK.

Acțiunea în instanță, următorul pas

Bogdan a declarat că intenționează să acționeze în instanță proprietarul câinilor, precizând că gestul său nu urmărește răzbunarea, ci prevenirea unor noi tragedii. Fiul victimei a spus că nu dorește să provoce rău nimănui, ci vrea doar să protejeze comunitatea de accidente similare.

„Da, intenționez să îl dau în judecată. Nici nu se pune problema. Dacă cineva îl supăra cu ceva, imediat îl ducea la judecătorie. Eu de ce l-aș ierta?! Și până la urmă, e viața mamei mele. Nu merita o soartă din asta.

Nu vreau să facă pușcărie, Doamne ferește! Nu vreau răul nimănui, că e ușor să faci rău. Doar că nu vreau să mai fie și alte victime, nu vreau să mai nenorocească și pe altcineva”, a încheiat Bogdan Moldovan.

