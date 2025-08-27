Autospecială de poliție, implicată într-un accident la Arcul de Triumf. O polițistă a ajuns la spital

O autospecială a poliției, aflată în misiune și circulând cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune, a fost implicată miercuri dimineață într-un accident rutier produs în zona Piața Arcul de Triumf.

Conform Brigăzii Rutiere, incidentul a avut loc în jurul orei 10:30, la intersecția dintre strada Constantin Prezan și bulevardul Regele Mihai I. Autospeciala, condusă de un polițist de 25 de ani, se deplasa dinspre Piața Charles de Gaulle către strada Mărăști, când a intrat în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 68 de ani, venit din direcția Pieței Presei Libere.

În urma impactului, o polițistă de 22 de ani, aflată ca pasageră în autospecială, a fost rănită și transportată la Spitalul Elias pentru îngrijiri medicale.

Atât polițistul, cât și șoferul autoturismului au fost testați cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind zero și negativ.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

