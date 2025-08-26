Nuntă cu împușcături la Râmnicu Vâlcea! S-au tras focuri de armă spre maşina miresei

În loc de muzică și distracție, mirii unei nunți din Râmnicu Vâlcea s-au ales cu panică și împușcături. Astfel, în jurul orei 17:30, chiar în apropierea unui restaurant în care avea loc nunta, un individ din oraș a tras cu arma spre mașina miresei. Chiar mireasa a fost cea care a sunat la 112 și a reclamat că un bărbat a tras cu mașina spre mașina ei. Pistolarul a fost reținut în cele din urmă.

Incidentul din Râmnicu Vâlcea a stârnit panică printre invitați și trecători, iar martorii spun că individul ar fi început să strige „tot felul de aiureli legate de război“, atrăgând atenția celor din zonă și perturbând atmosfera de sărbătoare.

„În data de 23 august, în apropierea restaurantului Ramada, a avut loc un incident care a creat panică. O persoană de sex feminin a apelat numărul unic de urgenţă 112, sesizând faptul că un bărbat necunoscut ar fi tras două focuri de armă asupra autoturismului în care se afla. La scurt timp după apel, poliţiştii au intervenit prompt, reuşind identificarea şi imobilizarea suspectului. Acesta a fost condus la sediul Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor“, se arată în comunicatul IPJ Vâlcea, citat de Viva.ro.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pistolul de tip airsoft nu se supune regimului de autorizare, iar femeia aflată în mașină a refuzat emiterea unui ordin de protecție.

Citeşte şi: Un tânăr a fost găsit mort în faţa calculatorului cu o mască de gaze pe față





