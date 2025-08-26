150 de mineri sunt blocați în subteran, dupa ce rușii au bombardat o mină din Donețk

Un atac rusesc asupra unei mine din Ucraina a provocat moartea unui muncitor și rănirea altor trei, în timp ce 146 de mineri au rămas blocați în subteran după o pană de curent, a anunțat, marți, compania energetică DTEK.

„Atacul a avariat clădirile și echipamentele întreprinderii, provocând o pană de curent. La acel moment, 146 de mineri erau în subteran; ascensiunea lor la suprafață este în curs de desfășurare”, a transmis compania, citată de Antena3CNN.

Deși DTEK nu a precizat locația exactă a minei afectate, liderul sindical Mykhailo Volynets a declarat mai devreme în aceeași zi că aproximativ 148 de mineri au fost blocați sub pământ după un atac rusesc asupra unor mine din comunitatea Dobropillia, în regiunea Donețk.

În ultimele 24 de ore, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte șase în Donețk.

Citeşte şi: Un muncitor și-a pierdut viața după ce a fost îngropat la 7-8 metri sub un mal de pământ





