Doi doljeni, după gratii pentru viol şi pornografie infantilă

Curtea de Apel Craiova a admis o contestaţie a DIICOT şi a dispus menţinerea arestului preventiv faţă de doi tineri deferiţi justiţiei pentru comiterea infracţiunilor de viol şi pornografie infantilă. Al treilea inculpat din acest dosar a fost plasat sub control judiciar. Potrivit anchetatorilor, în mai 2022, doi dintre inculpaţi ar fi violat o minoră de 15 ani, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Al treilea inculpat este acuzat că a filmat şi distribuit materielele pornografice.

Procurorii DIICOT au precizat că victima a fost o minoră de 15 ani, care ar fi fost violată de doi dintre inculpaţi.

„În cauză s-a reținut faptul că, în luna mai 2022, doi dintre inculpați au violat o persoană vătămată minoră, în vârstă de 15 ani la data comiterii faptelor, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra și de a-și exprima voința. Fapta de viol a fost săvârșită în scopul producerii de materiale pornografice, fiind înregistrată de către cel de-al treilea inculpat. Materialele pornografice ce au fost, ulterior, distribuite către alte persoane”, au precizat anchetatorii.

Pe 28 noiembrie 2022, procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru 24 ore a celor trei inculpați. Doi au fost acuzaţi de comiterea infracțiunilor de viol și pornografie infantilă. Al treilea este acuzat de complicitate la viol şi pornografie infantilă.

Pe 29 noiembrie 2022, doi dintre inculpaţi au fost arestaţi preventiv. Al treilea inculpat a fost arestat la domiciliu. Mandatele de arestare au fost emise de Tribunalul Dolj.

Minoră violată după consumul excesiv de alcool

În rechizitoriul întocmit, anchetatorii au susţinut că victima a fost violată în timp ce era inconştientă, din cauza consumului de alcool.

„Inculpatul B.C, în noaptea de 25/26.05.2022, împreună cu inculpatul B.I., în baza înțelegerii cu acesta, a întreținut raport sexual cu persoana vătămată, profitând de starea de imposibilitate de a se apăra a persoanei vătămate (se afla în stare de inconștiență/semiconștiență din cauza consumului excesiv de alcool), în scopul producerii de materiale pornografice(…). După ce a întreținut relații sexuale cu persoana vătămată minoră, fără acordul acesteia, profitând de starea de inconștiență a persoanei vătămate, inculpatul l-a contactat pe vărul său şi l-a informat cu privire la actele comise asupra persoanei vătămate, chemându-l, totodată, să se prezinte la locul săvârșirii faptei pentru a participa și el la actele de abuz sexual”, au susţinut procurorii.

Cei trei inculpaţi au fost deferiţi justiţiei în decembrie 2022. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Dolj. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 9 ianuarie.

În arest pentru viol şi pornografie infantilă

Pe 13 decembrie, Tribunalul Dolj a admis cererile formulate de inculpaţii arestaţi preventiv şi a dispus plasarea acestora sub control judiciar. Şi inculpatul arestat la domiciliu a fost plasat sub control judiciar. Hotărârea instanţei a fost contestată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Craiova.

Joi, pe 21 decembrie, instanţa a admis contestaţia anchetatorilor. Judecătorii au dispus ca cei doi dintre inculpaţi să rămână în continuare după gratii. Al treilea inculpat a rămas sub control judiciar. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.

