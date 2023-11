O actriţă rusă, ucisă în timp ce dădea un spectacol pentru soldaţi în Doneţk

O actriţă rusă, Polina Menşih, a fost ucisă într-un atac ucrainean în timp ce dădea un spectacol în faţa trupelor din Doneţk, în Ucraina ocupată, a anunţat teatrul pentru care lucra.

Kievul susţine că în jur de 20 de soldaţi ruşi au fost ucişi în acest atac, în timp ce autorităţile ruse nu au făcut niciun comentariu în legătură cu existenţa unor victime, relatează BBC, citat de news.ro.

O sală de dans din Ucraina ocupată în care Polina Menşih dădea un spectacol a fost lovită de un bombardament ucrainean la 19 noiembrie. Actriţa fusese chemată pentru un spectacol menit să celebreze o sărbătoare militară rusă.

