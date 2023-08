(VIDEO) Tragedie în Africa de Sud: Cel puțin 52 de oameni au murit după un incendiu

Cel puțin 52 de oameni au murit după un incendiu la o clădire de cinci etaje din centrul Johannesburgului, cel mai populat oraș din Africa de Sud, potrivit serviciilor de urgență citate de France Presse.

The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 56. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/OR7E0pSKcs